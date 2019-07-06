ضغوط أجنبية موالية لتنظيم الإخوان تحاول التدخل للإفراج عن أعضاء تنظيم الأمل

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات فى قضية تنظيم "تحالف الأمل" والمتهم بها عدد من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، أن التحقيق مع المتهمين توصل إلى عدد من المعلومات الجديدة والمهمة التى تكشف خطوة هذا التنظيم، والهدف الذى كان يسعى له ومن يقف خلفه.

وقالت المصادر المطلعة إن التحقيقات أكدت أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، وعقب القبض على أعضاء التنظيم لقاءات مع أجهزة أمنية تابعة لدول أوروبية ذات مصالح وعلاقات خاصة مع التنظيم، استهدفت حث هذه الأجهزة بالتدخل والضغط على مصر للإفراج عن المتهمين فى قضية "تحالف الأمل"، خاصة أن المتهمين فى القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التى يخشى التنظيم الإرهابى من الكشف عنها فى التحقيقات بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضًا الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم.

وقالت المصادر المطلعة على التحقيقات إن بعض من هذه الأجهزة الأمنية التى تقود تحركات التنظيم الإرهابى تحاول فعليًا التدخل للإفراج عن أعضاء التنظيم، خاصة بعدما شن أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا هجومًا على هذه الأجهزة باعتبارها المكلفة بحماية أعضاء التنظيم فى أوروبا ومصر، خاصة حماية أعضاء الجماعة المكلفين بمهام محددة تستهدف العمل على ضرب أمن واستقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيا والعمل على "خراب مصر"، وفق ما أكده عدد من المتهمين فى التحقيقات.