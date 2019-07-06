حيل مكياج للعيون المبطنة.. جربيها

مكياج العيون المبطنة، له قواعده وأصوله، التي تقوم على إبراز العينين، وهناك العديد من حيل المكياج البسيطة التي يمكن أن تطبقينها بنفسك للحصول على نتائج مذهلة:

نصائح تطبيق مكياج للعيون المبطنة

• تجنّبي مكياج العيون الدخاني الغامق، الذي يجعل العينان تبدوان متقاربتين.

• استخدمي الهايلايتر على عظمة الحاجب، إنّما لا تطبّقيه على كامل الجفن، لأنّه يعزّز طلّة العيون المبطّنة.

• يمكن للعيون المبطّنة أن تبدو مذهلة مع التركيز قليلاً على خطّ الرموش السفلى. جرّبي تطبيق ظلّ العيون على الجفن السفلي، كذلك الماسكارا على الرموش السفليّة.

• تحديد العينين بالآيلاينر

• حدّدي العين بمحاذاة خطّ الرموش، لأنّها يمكن أن تختفي بسهولة تحت الجفن

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• الماسكارا: لا تهملي تطبيق الماسكارا، لأنّها تبرز الرموش، وأنت من دون شكّ لا تريدينها أن تختبئ تحت جفونك.

خطوات تطبيق مكياج للعيون المبطنة

• ظلال العيون الفاتحة: اختاري ظلال عيون فاتحة ومات بدون لمعة، حيث يمكنكِ تطبيق ظلال فاتحة على الجفن العلوي المحترك ولون أغمق لتحديد عظمة الحاجب أي الطية الكبيرة فوق العين والتي تظهر أكثر من الجفن العلوي المتحرك.

• الآيلاينر الرفيع المجنح: احرصي على أن يكون الآيلاينر رفيع جداً، ومديه للأعلى قليلاً لتحصلي على آيلاينر مجنح يجعل عينيكِ تبدوان أوسع، ولا تخافي من تجربة الآيلاينر الملوّن الذي يعمل على تكبير العينين.

• الماسكارا المقاومة للماء: استخدمي ماسكارا مقاومة للماء أوغير قابلة للتلطخ، فمن أكثر الصعوبات التي تواجه صاحبات العيون المبطنة هو التصاق الرموش بالجلد فوق العين.

• تحديد الجفن السفلي: لا تنسي تحديد الجفن السفلي بخط رفيع، إما بالقلم أو بظلال العيون كي تبدو عينيكِ أكبر ومحددة أكثر.