أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اليوم السبت، عن إغلاق رقم الواتساب بسبب تهافت أعداد كبيرة من الجماهير لإرسال مقترحاتهم لموسم الرياض الجديد، مؤكدا أنه لم يلاحق على قراءة جميع الرسائل التى وصلته فى يوم واحد.
وكتب "تركى ال الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى: "وصلتني أكثر من ١٠٠ ألف مشاركة على الواتس اب في أقل من يوم واحتاج شهور لأقرأها ، وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (قفلت الرقم). أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وأتابعها شخصيا".
وكان تركى آل الشيخ قد أعلن عن تخصيص رقم هاتف لتلقي المشاركات والاقتراحات المتعلقة بخصوص "موسم الرياض"، وقال إنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقباله 100 ألف رسالة في 24 ساعة.. تركي آل الشيخ يغلق الواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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