شمال كردفان تعلن موعد بدء تفويج حجاج الولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان عن بداية التفويج لحجاج هذ العام في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى توزيع حجاج الولاية إلى (29) فوجا.

وقال والي الولاية المكلف اللواء محمد خضر محمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن حكومة الولاية قامت بتوظيف جميع الخدمات الضرورية للحجاج لإجراء مناسكهم، مبينا أنهم يقدمون الدعم الكامل لأطروحات وبرامج إدارة الحج وخدمة معاش الناس وإنفاذ كل الخطط والبرامج. السوداني المادة السابقة الاتحاد: عمليات انسياب الدقيق للمخابز تسير بصورة طبيعية

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