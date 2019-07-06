الاتحاد: عمليات انسياب الدقيق للمخابز تسير بصورة طبيعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف اتحاد المخابز عن منح تصاديق جازولين للمخابز عبر مكاتب الاتحاد حتى لا يتأثر سير العمل بالمخابز بقطوعات الكهرباء، في وقت شدّد فيه على عدم تحويل الدقيق من مخبز إلى آخر إلا بعلم الجهات المسؤولة بالمحلية المعنية.

وقال رئيس الاتحاد يحيى موسى عبد القادر إن عمليات انسياب الدقيق للمخابز تسير بصورة طبيعية، منوهاً إلى أن أي مخبز توقف عن العمل بسبب عُطل أو أي سبب آخر عليه إخطار الجهة المسؤولة بالمحلية المعنية.

وأشاد عبد القادر بدور القوات النظامية في متابعتها لعمليات انسياب الدقيق من المطاحن إلى المخابز، بجانب تجاوبهم الكبير في حل المشكلات المُختصّة باتحاد المخابز.

صحيفة السوداني