قوى الحرية والتغيير تقرر تغيير جدولها السابق للفعاليات الاحتجاجية في الخرطوم والولايات

الخليج 365:

قررت قوى التغيير استبدال الجدول المقر الاسبوع الماضي الخاص بالفعاليات الاحتجاجية والمواكب تزامنا لمتغيرات الاحداث في السودان عقب توقع الاتفاق مع المجلس العسكري وفق متابعة موقع اخبار السودان .

ونشرت قبل قليل بيانا خاصا حول الجدول الجديد وجاء البيان كالاتي :

في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهمة التغيير الشامل، نبادر بإصدار جدول جديد كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى نساهم في إنجازه جميعاً وفق مبدأ القيادة الجماعية.

جدول العمل الجماهيري والثوري

السبت ٦ يوليو ٢٠١٩

– بداية اجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة( يمكن للجان أن تضع المهام التي توافق بيئتها ومنطقتها تبدع وتبتكر أدواتها ووسائل العمل الملائمة؛ كمثال يمكن أن توضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد في المنطقة المعنية)

– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة

الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩

– مخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة حول واجبات المرحلة واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية

– استمرار اجتماعات ولقاءات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة

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الاثنين ٨ يوليو ٢٠١٩

– استمرار اجتماعات ولقاءات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة

الثلاثاء ٩ يوليو ٢٠١٩

– بداية فعاليات المدن والأقاليم باسم واجبات المرحلة الانتقالية

– ندوات

– ورش عمل

– اجتماعات

الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩

– يوم للمبادرات الفردية والجماعية نداء للمبدعين والتشكيليين لرسم جداريات الشهداء

الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩

– ندوات مركزية في العاصمة القومية والأقاليم حول الراهن السياسي ومهام المرحلة الانتقالية

الجمعة ١٢ يوليو ٢٠١٩

– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة

– مواصلة حملة التشكيليين

السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩

– أربعينية شهداء مجزرة ٢٩ رمضان وإحياء ذكرى شهداء الثورة السودانية في العاصمة القومية والأقاليم

قوى إعلان الحرية والتغيير

٦ يوليو ٢٠١٩