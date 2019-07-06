دولة قطر تعرب عن ارتياحها بشأن الاتفاق بين “العسكري” و”الحرية”

أعربت دولة قطر عن ارتياحها الشديد بشأن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق.

Advertisements

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أمس ترحيب دولة قطر بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، الأمر الذي تتطلع دولة قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة.

وأضاف البيان بحسب صحيفة المجهر: (إن الدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي في تجسير الهوة بين الفرقاء في المشهد السوداني يعد دوراً محورياً، لذا فإن وزارة الخارجية بدولة قطر تثني على هذه الجهود البناءة، وتعبر عن دعمها وتقديرها الشديد للاتحاد الإفريقي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)