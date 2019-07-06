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المعارضة تعقد لقاءات جماهيرية لعرض نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري

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أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة، عن تنظيم لقاءات جماهيرية في عدد من مدن البلاد، لشرح الاتفاق الذي توصلت اليه مع المجلس العسكري حول تقاسم السلطة والهيئة، التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.

وأوضح البيان، أن قيادات قوى ”إعلان الحرية والتغيير” تعقد لقاءات جماهيرية مفتوحة، للتنوير بمسار العملية السلمية والاتفاق مع المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المخاطبة الجماهيرية المفتوحة ستجري في 8 ساحات بأحياء العاصمة الخرطوم، وكذلك بعدد من مدن البلاد.

ونزل مئات السودانيين للشوارع الجمعة احتفالا بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وعلى تقاسم للسلطة بين العسكريين والمدنيين لا يعرف بعد ما إذا كان سينجح في وقف التوتر المستمر منذ أشهر.
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