المعارضة تعقد لقاءات جماهيرية لعرض نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري

وأوضح البيان، أن قيادات قوى ”إعلان الحرية والتغيير” تعقد لقاءات جماهيرية مفتوحة، للتنوير بمسار العملية السلمية والاتفاق مع المجلس العسكري.
وأشار إلى أن المخاطبة الجماهيرية المفتوحة ستجري في 8 ساحات بأحياء العاصمة الخرطوم، وكذلك بعدد من مدن البلاد.
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