صحف عربية: الاتفاق بين العسكري والحرية والتغيير "تاريخي.. وأخري: بشري لاحداث إنفراجه سياسية

رحبت الكثير من القوى السياسية باتفاق المصالحة السوداني، وهو الاتفاق الذي يأتي تتويجاً لجهود سياسية وإقليمية لإقرار هذا الاتفاق.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، من المنتظر أن يتم تشكيل لجنة فنية من القانونيين لضمان نجاح هذا الاتفاق، في الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى المتطرفة عرقلة الاتفاق سياسياً.

اتفاق تاريخي

عكس الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير نجاحاً للواقعية السياسية التي اعتمدها الطرفان.

وقالت صحيفة "العرب"، إن "هذا الاتفاق يأتي كتتويج لأدوار سودانية وإقليمية ودولية داعمة للثورة ومرافقة لها، كما يقطع الطريق على أي تراجع قد يفتح الباب أمام تسلل المنظومة القديمة".

كما نبهت الصحيفة إلى دقة الدور الذي سيلعبه المجلس السيادي بالمستقبل.

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وعلمت الصحيفة من مصادر سودانية أن رأس المجلس السيادي سيكون "مدنياً ذا خلفية عسكرية، ويتم البدء في إصدار قرارات تعيين أعضاء المجلس أولاً ثم الحكومة المدنية".

وأكدت المصادر للصحيفة أنه "تم التفاهم على تشكيل لجنة فنية من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة، ابتداء من صباح اليوم، ليتسنى توقيع الاتفاق النهائي خلال أسبوع، وضمان عدم التنصل من بنوده، وتتواصل الاجتماعات لحل المشكلات الخلافية الأخرى".

بشرى

ومن جانبها وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الاتفاق بأنه يمثل بشرى لإحداث انفراجه سياسية، بعد أشهر من الشد والجذب بين "العسكري السوداني" وقوى" الحرية والتغيير".

وقالت الصحيفة إن "أهمية هذا الاتفاق تتزايد مع الأحداث المؤسفة التي شهدتها السودان خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه الخطوة مع قدره الطرفين على الوصول لاتفاق وصيغة تقودهما إلى مستقبل أفضل للسودان وشعبه".

وأضافت الصحيفة "المبادرة الأفريقية ونصوص الاتفاق، شكلت نقطة التقاء للفرقاء السياسيين في السودان، خاصة أن خطوطها العريضة لطالما شكلت مطلباً رئيساً للجماهير، عبر تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة تماماً عن التجاذبات السياسية" .