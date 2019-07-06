لجنة قانونية لصياغة اتفاق المجلس العسكري وقوي الحرية

أفاد مراسل قناة الغد، بأنه من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، لجنة قانونية مشتركة من المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لإعداد الصياغة القانونية للاتفاق، الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

ويفترض أن تنتهي اللجنة من مهمتها في مدة أقصاها 48 ساعة تبدأ من صباح السبت، حيث تمهد الخطوة لتوقيع نهائي للطرفين على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.

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ورحبت قوى سياسية بالاتفاق من بينها قوى كانت شريكا في النظام السابق مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، والمؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي.

في المقابل، انتقدت حركات متمردة الاتفاق واعتبرته منقوصا من بينها حركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.