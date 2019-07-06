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البرلمان العربي يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية

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رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السياديلإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية.

 

وقال السلمي، في بيان امس، "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم."

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