مسؤول هندي: ندرس تصدير التبغ إلى الصين

وقال رئيس مجلس ادارة التبغ الهندي كولافينتي سونيتا في مقابلة اجريت مؤخرا مع وكالة انباء ((شينخوا)) "مع مطابقة عمليات الانتاج للمعايير العالمية، ستكون الهند قادرة على انتاج وتقديم انواع التبغ التي تناسب المتطلبات الصينية".
حيث زار وفد تجارة التبغ الهندي رفيع المستوى بقيادة كولافنتي سونثا الصين في الفترة من 23 إلى 28 يونيو وأجرى محادثات مع المسؤولين الصينيين.
كما صرح سوجيثا لوكالة انباء ((شينخوا)) بأن مجلس التبغ الهندي دعا إلى وجود برنامج تعاوني مع الصين لتحسين محصول التبغ ونوعيته.
وبصفتها ثالث أكبر منتج ومصدر للتبغ في العالم، تصدر الهند ما قيمته 59.55 مليار روبية هندية (حوالي 851 مليون دولار أمريكي) من منتجات التبغ والتبغ إلى أكثر من 115 وجهة بما في ذلك أسواق مثل بلجيكا وهولندا في أوروبا والتي تمثل 44 في المائة من صادرات.
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