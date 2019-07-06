اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الصحة تعلن خطة واضحة لمجابهة طوارئ الخريف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن خطة واضحة لمجابهة طوارئ الخريف للعام 2019م، تشمل ثلاثة محاور وشددت على الولايات الالتزام بما يليها، لافتة لتوفير وزارة المالية 50% من الميزانيات المطلوبة واعتبرت ظهور بعض الوبائيات في عدد من دول الجوار الإفريقي مهددا.

 

وقال وكيل الوزارة المكلف الدكتور سليمان عبد الجبار لدى ترؤسه اليوم اللجنة الفنية العليا لخريف 2019م بقاعة الطوارئ بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، بحضور الجهات ذات الصلة وممثلين لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، إن الخطة حددت الاحتياجات المطلوبة والنقص لسده، موجها بتوفير الحلول البديلة والخروج عن التقليدية في مجابهة هذه المخاطر المتوقعة مع توزيع المتوفر من المعينات.

 

Advertisements

وكشف سليمان عن أن الوزارة بصدد رفع تصور وبصورة عاجلة للمجلس العسكري عن الاحتياجات من الميزانيات لتوفير الكلور، مشددا على التنسيق بين كافة المكونات العاملة في الصحة بما في ذلك على مستوى المحليات والوحدات بالولايات لضمان خريف من غير مشاكل صحية.

 

وأكد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول أن الاجتماع يهدف للتعاون بين كافة الجهات المختصة للوصول للحلول العاجلة لمجابهة آثار الخريف. وتعهد أعضاء اللجنة بالعمل مع الوزارة لمجابهة آثار الخريف واستنفار الجهود في سبيل ذلك مع التشديد على ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة مبكرا وترتيب الأولويات.       

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن خطة واضحة لمجابهة طوارئ الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا