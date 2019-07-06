الأمين العام للأمم المتحدة يبدي تفاؤله بنجاح الاتفاق السوداني

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تفاؤله بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إلي أمس الجمعة 5 يوليو، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، حول ترتيبات الفترة الانتقالية بالبلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام ان أنطونيو غوتيريش، أهنئ الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على دورهما في التوسط في المحادثات التي تتم بقيادة سودانية وأثنى على الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد) لدعمها العملية.
ودعا الأمين العام الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة على ضمان تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب بشكل كامل وشفاف وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار.
كما رحب الأمين العام غوتيريش بالتزام الأطراف بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين السلمين، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في 3 يونيو.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تضامنه مع شعب السودان، وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتقديم كل دعم ممكن ابان الفترة الانتقالية.
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