المجلس العسكري يطالب بتطوير مجلس التخصصات الطبية

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر، بوضع خطة إستراتيجية لتطوير وتوسعة عمل مجلس التخصصات الطبية في المرحلة المقبلة لجهة أن هناك إعدادا كبيرة من الأطباء المتخرجين من الجامعات، مشيرا إلي ضرورة التوسع في المواعين التدريبية لهم، فيما شدد على ضرورة مراجعة الرسوم الدراسية ووضع تصور لإقامة مبني جديد للمجلس.

وأضاف قائلا أن هذا المقر غير مناسب لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النواب وعلي المجلس أن يبحث عن مبني آخر ،وان يتم تحويله وتخصيصه الي مستشفي تخصصي.

وقال اللواء جابر لدي تفقده انطلاقة امتحانات الجزء الأول للدكتوراه السريرية والاطلاع على تجربة المجلس والوقوف على المشروعات المستقبلية اليوم بمقر مجلس التخصصات الطبية، أن المبني الحالي غير ملائم لاستيعاب وتدريب الأطباء في التخصصات المختلفة وان هناك حاجة ماسة للبحث عن مباني كبيرة وواسعة لاقامة قاعات تدريبية ومعامل ومستشفي ملحق به.

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وتابع قائلا أنه لابد ان تكون هناك خطة وإستراتيجية لتطوير عمل المجلس والقطاع الصحي.

وكشف جابر عن توجيهات صادرة من قبل المجلس العسكري لولاة الولايات لتأهيل المستشفيات خلال هذا الشهر بجانب صيانة ميزات الأطباء والاستراحات، مشددا على ضرورة وضع جدول لإصلاح مجلس التخصصات الطبية من خلال تخصيص مباني جديدة وواسعة لاستيعاب هذه الإعداد الكبيرة من الأطباء، مؤكدًا التزامه بحل إشكاليات القطاع الصحي.