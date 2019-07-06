لوحة سويفتكي تدعم إرسال رموز تعبيرية 3D متحركة تحاكي تعبيرات وجهك

أعلن فريق عمل لوحة سويفتكي "SwiftKey" بدمج ميزة جديدة في لوحتهم على الهواتف المحمولة، وتتمثل هذه الميزة في صناعة رموز تعبيرية 3D متحركة تُحاكي تعبيرات وجه المستخدم.

من ناحيته، أشارت مايكروسوفت المالكة للوحة، بأنها استفادت من شركة أخرى تابعة لها تختص في مجال الذكاء الاصطناعي "AI" في جعل هذه الميزة على أرض الواقع.

وقد حملت الميزة اسم “puppets”، حيث سيتمكّن أي مستخدم من تسجيل نفسه كباندا أو ديناصور أو بومة وغيره.

وذلك مباشرة من داخل اللوحة، على أن يشمل ذلك أيضًا، حركات الرأس والوميض والابتسامات وأكثر.

وقال فريق العمل: "استعنّا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو من المتطوعين لتدريب شبكة عصبية قادرة على تحديد تعبيرات وحركات كل شخص في الوقت الفعلي، وذلك من أجل تطوير هذه الميزة".

وقال مدير منتجات مايكروسوفت "ديباك باراماناند": "المستخدمون يريدون الكتابة بسرعة، وسويفتكي مثالية لذلك، كما وإنهم يريدون أيضًا التعبير عن أنفسهم بطريقة ممتعة، والآن أصبحت اللوحة مثالية لذلك أيضًا".

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عمومًا، هذه الميزة تشبه إلى حد كبير الميزات المماثلة في animojis من آبل، وحتى AR Lens من هواوي.

لكن وضع هذه الوظيفة مباشرة داخل أحد تطبيقات لوحات المفاتيح الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، لهو أمرٌ ناجح وخطوة مُرحّب بها.

أخيرًا، هذه الميزة تقتصر حاليًا على مستخدمي أندرويد وتحديدًا النسخة التجريبية من لوحة سويتفكي على متجر جوجل بلاي.

وطبعًا ستكون متاحة خلال الفترة القادمة لجميع المستخدمين “أندرويد و iOS”، بشكل رسمي.

على أن يتمكن المستخدم من تسجيل ما يصل إلى 30 ثانية من الفيديو والصوت ومشاركتها كرسالة عبر جميع التطبيقات ومباشرة من اللوحة.

كما ستعمل هذه الميزة بشكل أفضل في ظروف إضاءة جيدة، بحيث يمكن بسهولة تحديد تعبيرات والوجه، على أن تدعم في الوقت الحالي العمل فقط على وجه شخص واحد.