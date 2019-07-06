سان جيرمان يعرض "نيمار" على ريال مدريد ويصدم برشلونة

عرض ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بيع مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لريال مدريد في وقت باتت فيه فرص عودة اللاعب لناديه السابق برشلونة ضعيفة جداً.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الخليفي عرض على الملكي لاعبه البرازيلي مرتين، مضيفة أن العرض جاء متأخراً وأن القلعة البيضاء لا تضع هذه الخطوة في حساباتها بالوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض لو كان قد ظهر قبل عدة أشهر لكان الوضع اختلف، لكن الأمور تغيرت الآن وأصبح الريال غير مهتم بضم مهاجم السيليساو.

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وفي المقابل، لا يرى بي إس جي أن عملية عودة نيمار لكامب نو قد تكون مجدية، فالعلاقة بين الناديين الفرنسي والإسباني ليست جيدة على الإطلاق.

وإلى الآن لم يصبح ما حدث قبل صيفين في طي النسيان حين دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البرسا -222 مليون يورو- للحصول على خدمات اللاعب الذي كان عنصراً أساسياً في خط هجوم البلاوجرانا.