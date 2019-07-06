فصل جماعي بالخدمة الوطنية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت إدارة الخدمة الوطنية التابعة لرئاسة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع مجزرة فصل جماعية لـ (220) موظفاً (منسقين) بالخدمة الوطنية. ووفقاً لقرار الفصل الذي تحصلت (الإنتباهة) على نسخه منه، فإن القرار صدر بتاريخ الثلاثين من يونيو الماضي بتوقيع مدير الخدمة الوطنية اللواء ركن إبراهيم يونس إبراهيم، وألزم الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري، وبحسب القرار فإن الفصل استند إلى قرار المجلس العسكري رقم (29) لسنة 2019م الصادر بتاريخ (18) أبريل، والمرسوم الدستوري رقم (14) لسنة 2019م الصادر بتاريخ (19) أبريل، ونص القرار على فصل الموظفين الـ (220) من الخدمة اعتباراً من تاريخ صدور القرار في الثلاثين من يونيو الماضي، وتشير (الإنتباهة) إلى أنها تحصلت على أسماء جميع الموظفين المفصولين من الخدمة. المادة السابقة وي.. وي… وي.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة اتفاق العسكري والحرية والتغيير.. بداية المشوار

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