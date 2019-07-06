وي.. وي… وي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أخيراً صح الصحيح.

> عاد الحق لأصحابه.

> مدنيييياو.

> وي وي وي.

> شكراً الحراك الشعبي.

> ونخص بالشكر تلاتين يونيو ٢٠١٩م.

> فما كل تلاتين يونيو يشكر.

> تلك المواكب اخرست الذين كانوا يظنون ان الامر لعب.

> فجاءت المليارية لتسأل:

> تحسبوا لعب؟

> كل زول عرف حجمه.

> البسأل عن التفويض.

> شاف التفويض بتوقيع الشوارع.

> الشوارع المخضبة بخطوات الشباب الجميل.

> ودماء الشهداء الطاهرة.

> شكراً شهداء الثورة.

> فلقد اوصيتمونا بالوطن.

> وكانت آخر كلماتكم.

> مدنييياو.

> وها نحن نبدأ من حيث انتهيتم.

> وي.. وي.. وي.

> انصار العهد البائد والذين ينكرون ذلك الانتماء

> لم يعجبهم الاتفاق.

> لذا بدأوا في وضع فرضيات للخلاف لتخويف الناس.

> ونحن نضحك على انكسارهم لدرجة انكارهم انتماءهم.

> نضحك حد الثمالة ونقرقر.

> وي.. وي.. وي.

> أيها الناس

> تلاتين يونيو ٢٠١٩م ادهشت العالم اجمع.

> واجبرته على الضغط على جهات بعينها لقبول الاتفاق.

> لانه بعد تلك المليارية.

> نزلت جداول الحراك.

> وجميعها كانت تقود للقيامة عشان تقوم.

> هي ما قامت؟

> قيامة زي القيامة.

> شكراً اثيوبيا.

> شكراً الاتحاد الإفريقي.

> والشعب العربي وين؟؟

> ارادوا لنا رأس افريقيا.

> ورفضناها لنختار ذيل العرب.

> وها هي الفرصة تعود مجدداً.

> برا لمة.

> ايها الناس.

> تاني ذاتو تفويض ما ممهور بتوقيع الشارع غير معتمد لدينا.

> والديمقراطية في المقام الاول هي حكم الشعب لنفسه.

> وها هو الشعب يحمل راياته ويطلق صافرته.

> حاكمها برااااااهو.

> و وي وي وي.

> المهم.

> الثورة هي في المقام الاول ثورة على السلوك.

> ونحن اهل الرياضة ثورجية درجة اولى.

> تعالوا نثور على السلوك الشين والمشين في مباراة اليوم.

> جماهير ولاعبين وحكاماً.

> نخلي اخلاقنا رياضية.

> نغادر محطة التخريب والاساءة.

> ونتعصب بشدة ذلك التعصب الايجابي.

> ونهتف للثورة ونحيي ارواح الشهداء عقب المباراة اياً كانت نتيجتها.

> ونقف حداداً قبل المباراة وتقديساً لارواح شهداء الثورة .

> و وي وي وي.

> ايها الناس.

> خلل في دفاعات الهلال.

> وشطارة تقود ابراهومة لنجاعات كبيرة.

> والنتيجة حتماً

> وي وي وي.

> دايرين ناس روشا يتقبلوها بصدر رحب امتثالاً لاوامر الثورة المجيدة.

> دايرنهم يتحلوا بالروح الرياضية.

> ويقبلوا اول هزيمة في العهد الجديد.

> ويهتفوا معنا.

> وي وي وي.

> نتمناها كذلك.

> ليبقى لفطومة اختي من الهلال حاجبو فقط.

> ايها الناس.

> شكراً بروف شداد الذي قاد الموسم بنجاح كبير رغم وعورة الطريق.

> ايها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم.

> اها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> كان شفت يا والينا.

> البلد كلها تهتف لينا.

> مدنيييييياو.

سلك كهربا

ننساك كيف وحتى الكلب قال: وي وي وي.

وإلى لقاء.

سلك