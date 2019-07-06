وي.. وي… وي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> أخيراً صح الصحيح.
> عاد الحق لأصحابه.
> مدنيييياو.
> وي وي وي.
> شكراً الحراك الشعبي.
> ونخص بالشكر تلاتين يونيو ٢٠١٩م.
> فما كل تلاتين يونيو يشكر.
> تلك المواكب اخرست الذين كانوا يظنون ان الامر لعب.
> فجاءت المليارية لتسأل:
> تحسبوا لعب؟
> كل زول عرف حجمه.
> البسأل عن التفويض.
> شاف التفويض بتوقيع الشوارع.
> الشوارع المخضبة بخطوات الشباب الجميل.
> ودماء الشهداء الطاهرة.
> شكراً شهداء الثورة.
> فلقد اوصيتمونا بالوطن.
> وكانت آخر كلماتكم.
> مدنييياو.
> وها نحن نبدأ من حيث انتهيتم.
> وي.. وي.. وي.
> انصار العهد البائد والذين ينكرون ذلك الانتماء
> لم يعجبهم الاتفاق.
> لذا بدأوا في وضع فرضيات للخلاف لتخويف الناس.
> ونحن نضحك على انكسارهم لدرجة انكارهم انتماءهم.
> نضحك حد الثمالة ونقرقر.
> وي.. وي.. وي.
> أيها الناس
> تلاتين يونيو ٢٠١٩م ادهشت العالم اجمع.
> واجبرته على الضغط على جهات بعينها لقبول الاتفاق.
> لانه بعد تلك المليارية.
> نزلت جداول الحراك.
> وجميعها كانت تقود للقيامة عشان تقوم.
> هي ما قامت؟
> قيامة زي القيامة.
> شكراً اثيوبيا.
> شكراً الاتحاد الإفريقي.
> والشعب العربي وين؟؟
> ارادوا لنا رأس افريقيا.
> ورفضناها لنختار ذيل العرب.
> وها هي الفرصة تعود مجدداً.
> برا لمة.
> ايها الناس.
> تاني ذاتو تفويض ما ممهور بتوقيع الشارع غير معتمد لدينا.
> والديمقراطية في المقام الاول هي حكم الشعب لنفسه.
> وها هو الشعب يحمل راياته ويطلق صافرته.
> حاكمها برااااااهو.
> و وي وي وي.
> المهم.
> الثورة هي في المقام الاول ثورة على السلوك.
> ونحن اهل الرياضة ثورجية درجة اولى.
> تعالوا نثور على السلوك الشين والمشين في مباراة اليوم.
> جماهير ولاعبين وحكاماً.
> نخلي اخلاقنا رياضية.
> نغادر محطة التخريب والاساءة.
> ونتعصب بشدة ذلك التعصب الايجابي.
> ونهتف للثورة ونحيي ارواح الشهداء عقب المباراة اياً كانت نتيجتها.
> ونقف حداداً قبل المباراة وتقديساً لارواح شهداء الثورة .
> و وي وي وي.
> ايها الناس.
> خلل في دفاعات الهلال.
> وشطارة تقود ابراهومة لنجاعات كبيرة.
> والنتيجة حتماً
> وي وي وي.
> دايرين ناس روشا يتقبلوها بصدر رحب امتثالاً لاوامر الثورة المجيدة.
> دايرنهم يتحلوا بالروح الرياضية.
> ويقبلوا اول هزيمة في العهد الجديد.
> ويهتفوا معنا.
> وي وي وي.
> نتمناها كذلك.
> ليبقى لفطومة اختي من الهلال حاجبو فقط.
> ايها الناس.
> شكراً بروف شداد الذي قاد الموسم بنجاح كبير رغم وعورة الطريق.
> ايها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم.
> اها.
> نجي لي شمارات والي الخرتوم.
> كان شفت يا والينا.
> البلد كلها تهتف لينا.
> مدنيييييياو.
سلك كهربا
ننساك كيف وحتى الكلب قال: وي وي وي.
وإلى لقاء.
سلك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.