الفرقة الزرقاء تواصل عزف أجمل الألحان.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• واصلت الفرقة الزرقاء تقدم أجمل العروض في دوري النخبة.

• حقق الهلال فوزا كاسحا على حي الوادي نيالا برباعية.

• النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة ليست مهمة.

• المستوى المميز والروح العالية للاعبين هي أفضل ما في المباراة.

• مستوى الهلال ظل يتطور كثيرا في مباريات دوري النخبة.

• آدي المباريات بروح واحدة .. وحسم نتائجها بعددية كبيرة من الأهداف.

• كل الأندية كانت عنده سواء ما عدا الخرطوم الوطني الذي انتزع نقطة غالية من الهلال.

• هذا التعادل تسبب في دخول حامل اللقب مباراة الوصيف بفرصة الفوز فقط.

• بكل تأكد لن يهدر الهلال هذه الفرصة وسيهزم الوصيف في ختام دوري النخبة.

• الاحتفاظ بلقب الممتاز ضروري .. وهذا أيضا ما ترجوه الجماهير العريضة. المادة السابقة اتفاقُ ساعات الفجر هل يُبدِّد ظلامَ الخلاف؟.. بقلم الصادق الرزيقي المقالة القادمة اتفاق من أجل الوطن والمواطن.. بقلم كامل عوض

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