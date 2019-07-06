السقوط الثالث للنظام البائد خلال (3) أشهر.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• في 11 أبريل سقط (البشير)، بعد أن كان يحسب أنصاره أن شعار (تسقط بس) لا موقع له من الإعراب، كانوا يحسبون المحتجين (مجرد قلة) لا حول لهم ولا قوة، يتأففون عندما يذكرونهم.. كانوا بعد كل مظاهرة يوم الأحد او الثلاثاء او الخميس يخرجوا في الفضائيات والصحف ليؤكدوا أن الثورة (انحسرت) وأن الشارع قد (تراجع)..وأن هذا الحراك لا يمكن أن يُسقط النظام.

• يسخرون من جموع الشعب.

• شعار (تسقط بس) الذي يثبت عبقرية الشعب السوداني ونضاله قابلوه بـ(تقعد بس)، ليقعد البشير في (كوبر) ويتحقق شعار الشعب السوداني من الطرفين (تسقط بس) و(تقعد بس) في لحظة واحدة وجهابذة النظام وقتها كانوا يبحثون عن (تحلل) جديد او فقه للسترة، او أي شيء يكون وسطاً بين (تسقط بس) و(تقعد بس) ليسقط البشير وتطيح به (اللجنة الأمنية) التي كوّنها وشكلها لحماية سلطته ولبقاء نظامه.

• جربوا القمع والقهر سنينا عددا ليبقى البشير، واستنزفوا (الحوار) حتى أصبح بلا معنى او جدوى، استعملوه كحيلة لهم لكسب بعض الوقت في السلطة.

• كان مبارك الفاضل يدخل للحكم ليخرج منه ثم يعود إليه بمسمى ما يعرف بالحوار الوطني.

• ذلك الحوار الذي جعل أحمد بلال يتنقل في الوزارات كما يشاء حتى بلغ أن أصبح في عهد حكومة الغفوة وزيراً للداخلية.

• وتأرجحنا وتدحرجنا وتساقطنا وتراجعنا وتفتفتنا حد أن أصبح حسن إسماعيل وزيراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

• قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع انحازت للشعب في الثورة – طبيعي أن يحدث ذلك من قوات الشعب المسلحة فهي قوات للشعب..هكذا هو اسمها وهذا هو شرف عملها.

• لم تعصم البشير كل القوات التي شكلها لكي تحميه.. تسييس القوات المسلحة وتمكين أنصاره فيها.. لم تعصمه قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات..كتائب الأمن الشعبي.. وكتائب الظل.. وقوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية..كل هذه القوات لم تحم البشير ولم تمنعه من السقوط، عندما قرر (الشعب) الإطاحة بالنظام.

• هذا تأكيد على أن الحماية والقوة والأمن والاستقرار يكون من (الشعب) – لا يستطيع (رئيس) أن يبقى على سدة حكمه بالبندقية والمدفع والرشاش.

• الاستقرار والنمو والأمن لا يكون عن طريق (البندقية)، كلما انتشرت (البزة العسكرية) في الطرقات، كلما اتسعت المخاوف وقل الأمن.

• وربما كان هذا خطأ المجلس العسكري في بدايات حكمه، اذ حسب أن الأمن والاستقرار يمكن أن يجلب بالدبابة.

• لو جابت (التاتشرات) و(الدبابات) الأرض وانتشرت في كل الشوارع والأمكنة، فإن إرادة الشعب اذا توحدت واتفقت لا تُهزم.

(2)

• في 12 أبريل كان السقوط الثاني للنظام، اذ كان ذلك بعد أقل من 48 ساعة من السقوط الأول.

• تمت الإطاحة بعوض بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية (المخلوع) ووزير دفاعه الذي كان قد أطاح بخلفه او اقتلعه كما جاء في بيانه الأول الذي إذاعه للناس.

• تبع ذلك سقوط اللجنة السياسية في المجلس العسكري مجتمعة عمر زين العابدين وجلال الشيخ والطيب بابكر.

• الثورة مستمرة والسقوط يتوالى..يوماً بعد يوم.. فنظام استمر (30) سنة يقصي من يخالفونه ويمكِّن أنصاره، كان من الصعب أن يسقط من جولة واحدة، لهذا كانت الجولة الثانية ثم كان العمل من بعد ذلك للجولة الثالثة.

• وفي كل الجولات كان الشعب السوداني يحقق انتصاراً تلو الآخر.

• يحقق انتصاراته تلك وهو يرفع شعار (السلمية)، ويقدم الشهداء والغالي والنفيس، لتحقيق مقاصد ثورته النبيلة.

• لم ترجعه التهديدات ولم تخفه التاتشرات، فقد استعمل النظام السابق وأذياله كل الطرق لقمع الناس ولاسكاتهم.

• روَّضوا القوانين وأصدروا قوانين الطوارئ، وفعّلوا حظر التجول، وفضوا الاعتصام بعد مجرزة كبيرة، ولم يتراجع الشعب ولم ينكسر.

(3)

• الانتصار الثالث توالياً والسقوط الثالث للنظام وفي خلال فترة لم تتجاوز الأشهر الثلاثة، كان في اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتحقيق شيء من مقاصد الثورة ومن أهدافها.

• هذا هو السقوط الثالث للنظام البائد الذي كان في 5 يوليو.

• السقوط الثالث كان من أجل الحكومة المدنية وهو أحد الأشواط المهمة والضرورية في السعي للحكومة المدنية.

• كل هذه الانتصارات والتقدمات التي حدثت في الساحة السودانية وشهدتها ثورة ديسمبر المجيدة كانت سقوط للنظام البائد.

• وأحسب أن الانتصار والقضاء على النظام السابق لم يكتمل بعد، ولن يكون لنا ذلك من غير استقرار حقيقي ونمو وتقدم للبلاد.

• المرحلة الرابعة للثورة السودانية هي المرحلة الأهم، لأنها مرحلة تنقلنا من الشعارات الى (الحقل العملي) – مرحلة نريد أن يثبت فيها الشعب السوداني صدق ثورته.

• علينا الاستفادة من تلك الروح ومن هذا السمو، من أجل أن يرتفع الوطن.

• أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه الثورة ديْنهم الذي يبقى على رقابنا يرد بتحقيق مقاصد الثورة.

• سوف نكرمهم ونسعد أرواحهم الطاهرة بتقدم الوطن وازدهاره.

• هذا ديْن علينا – أن يتقدم هذا الوطن.

• ليس هناك أحد في الساحة الآن قدم عُشر ما قدمه الشهيد وهو يقدم دمه وروحه وجسده للثورة – أقل ما يمكن أن نقدمه للوفاء للشهداء أن نعمل ونكد من أجل الوطن.

• هؤلاء ماتوا من أجل الوطن.. لم يموتوا من أجل المناصب او جرتق النضال.

• لقد شعرنا بعظمة هذا الوطن من خلال الشهداء.. وأدركنا معاني الثورة وأهدافها عن طريق تضحياتهم التي قدموها للوطن.

• فلا تبخلوا عليهم بالعمل من أجل الوطن.

• لا شيء يسعد الشهداء الآن أكثر من أن نعمل بجد وصدق من أجل هذا الوطن العظيم.

• ولا شيء أعظم من هذا الشعب.