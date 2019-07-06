لنحتفل بـ(الاتفاق) واللقب يا (صفوة).. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[تجاوز ابناء السودان من قوي اعلان الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي كافة (المتاريس) التي وضعها البعض للفصل بين الطرفين منعا لحدوث أي اتفاق يقود البلاد من مرحلة (عدم التوازن) الي (الاستقرار) ومن (الحرب) و(الاحتراب) الي (الامن) و(السلام).

[واتفق الطرفان فجر أمس (الجمعة) علي تجاوز كافة الخلافات التي استمرت زهاء الثلاثة اشهرعقب سقوط نظام الظلم والاستبداد ليعم (الفرح) ارجاء البلاد ويتجاوزها الي تلك المدن والعواصم الاوربية والعربية والافريقية والاسيوية التي يتواجد بها (سودانيون) ظلوا يتفاعلون مع الاحداث التي يشهدها السودان.

[ما حدث فجر الجمعة هو حدث استثنائي انتظره ابناء السودان طويلا ودفع مهره شباب كانوا يمنون النفس الاحتفال بمخرجات ذلك (الاتفاق) الذي جعل الامل يتسرب الي الدواخل بعد ان ظل (اليأس) مسيطرا علي الجميع نتيجة تلك الخلافات التي كادت ان تعصف بالسودان الي حيث (المجهول).

[اتفاق (الجمعة) جعل الفرح يتسرب الي دواخلنا لاول مرة عقب تلك (المجزرة) التي راح ضحيتها (شباب) قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الحصول علي (الحرية) و(السلام) و(العدالة).

[الاحتفال بالاتفاق نأمل أن يكون مساء اليوم من داخل استاد الخرطوم عقب مباراة اليوم بين المريخ والهلال في نهائي دوري النخبة الممتاز الذي يتصدره الزعيم برصيد (18) نقطة حاصلا علي العلامة الكاملة دون خسارة او تعادل في (ست) مباريات.

[بفرصتي الفوز او التعادل يدخل (الزعيم) المواجهة فما الذي يمنعه من التتويج باللقب الذي يأتي في توقيت استثنائي وفي ظروف مغايرة بعد ان تنسمت البلاد عبق (الحرية) بعد اسقاط (النظام) البائد.

[بحول الله ومشيئته ينتصر المريخ علي الهلال في لقاء اليوم ليحصل علي لقب (النخبة) ويحتفل من داخل استاد الخرطوم بذلك الانجاز وقبله بالاتفاق الذي تم فجر الامس بين قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

[نناشد جمهور (الصفوة) الزحف نحو استاد الخرطوم منذ وقت مبكر لمؤازرة لاعبي المريخ وتشجيعهم حتي يتحقق المطلوب فنحتفل عقب نهاية المواجهة بأول (لقب) في عهد (الحرية).

[نريده احتفالا يعبر عن عظمة المريخ وعن تميز شعبه علي الشعوب الاخري فلا تتأخروا عن الموعد يا (صفوة).

مشهد اخير

[دخول المريخ بفرصتي الفوز او التعادل يجب الا يكون مدخلا للتراخي ونتمني أن يتعامل اللاعبون مع المواجهة بأعتبارها (مصيرية) من أجل الفوز بلقب (نخبة الحرية).

[جمهور الصفوة سيأتي من اجل الاحتفال بهذا اللقب الاستثنائي فلا تحرموهم من احلامهم يا “ابراهومة”.

[باذن الواحد الاحد سينتصر (الزعيم) فنحتفل بـ(الاتفاق) وبلقب (نخبة الحرية) يا (صفوة).