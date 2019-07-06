ولكن!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ولكن ثمة أشياء لا تُطمئن..
* فكلمة حميدتي ــ مثلاً ــ عند الاحتفال بما تم من اتفاق حوت عبارة (لها ما بعدها)..
* وهي عبارة ليس لها مكان من إعراب (المناسبة)..
*ثم أردفها بعبارة (إنه اتفاق شامل لا نقصي أحداً)؛ وقد كان يرددها كثيراً أيام القتل..
* قتل المتظاهرين؛ سواء في ليلة مذبحة القيادة… أو ما بعدها..
* ولا نتهم أحداً ؛ و(لكن) حميدتي يتهم ــ دوماً ــ جهاتٍ ما بارتداء أزياء قواته..
* و(لكن) هذه الجهات لا ترتدي أزياء الجيش أبداً..
* ولا أزياء أفراد الشرطة… ولا عناصر جهاز الأمن؛ وإنما فقط الدعم السريع..
* طيب لماذا؟…لا يجيب حميدتي… ولا إجابة عندنا أيضاً..
* و(لكن) ما نستطيع تأكيده أن حميدتي كان أكثر أعضاء العسكري جماهيرية..
* فقد أحبته جماهير الشعب إلى درجة التغني باسمه..
* وإلى درجة تعليق صوره في محيط ميدان القيادة… قبل تحوله إلى بركة دماء..
* وإلى درجة تعليق الآمال العراض عليه… في غدٍ واعد..
* وذلك في بدايات انحياز العسكري لثورة الشعب… ومباركته اعتصام القيادة..
* ثم أخذت جماهيريته هذه في التراجع… تدريجياً..
* أو في التراجع عقب كل فعلٍ من تلقائه… أو منسوب إليه وإن لم يثبت بدليل قاطع..
* عقب إرجاعه نقابات نظام البشير..
* وعقب أي لقاء مع حشود مصنوعة ــ ومدفوعٍ لها ــ كانت تهتف من قبله للبشير..
* وعقب كل حديث من جانبه عن (عدم اقصاء أحد)..
* وعقب ــ وهذه قد يتحمل جريرتها العسكري كله وليس هو وحده ــ تعيين عيساوي..
* تعيينه مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون… بديلاً لسيئ الذكر حاتم..
* و(لكن) محمد حاتم نفسه ما كان ليدير الهيئة بمثل هذا السوء… في هذه الأيام..
* فقد أساء عيساوي للمجلس ذاته قبل أن يسيء إلى شخصه..
* وقبل أن يسيء إلى كل جموع الشعب السوداني… والذي أشاد العالم أجمع بثورته..
* وتكمن الإساءة في إظهار شبابه صعاليك…وفتياته (منحلات)..
* ثم تكريس كل كاميرات الهيئة ــ ومايكروفوناتها ــ للمجلس وحده؛ وتحديداً حميدتي..
* وصرفها عن أي حراك ثوري… بما في ذلك تظاهرات (30) يونيو..
*والآن ــ والآن فقط ــ تذكر عيساوي أن بالسودان ثورة مباركة… تستحق التوثيق..
* فقط بعد أن خلص الطرفان ــ الثوري والعسكري ــ إلى اتفاق..
* فقط بعد أن أشاد حميدتي بثورة الشعب… وقوى التغيير… ومطلوبات الديمقراطية..
* والآن ــ والآن فقط ــ (نطالب) حميدتي بتصحيح الخطأ..
* فإن بالهيئة هذه رجالاً ــ ونساءً ــ هم الأقدر على مواكبة المرحلة… وكل مرحلة..
*منهم من أُبعد… ومنهم من هُمش… ومنهم من ظُلم..
* فإن لم يفعل فسيفعل مجلس الكفاءات الوزاري المرتقب…. ووزير إعلامه..
* وعبثاً يحاول عيساوي ــ الآن ــ تدارك (سقطته) الإعلامية..
* و……. لكن!!
كانت هذه تفاصيل خبر ولكن!!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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