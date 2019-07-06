ولكن!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ولكن ثمة أشياء لا تُطمئن..

* فكلمة حميدتي ــ مثلاً ــ عند الاحتفال بما تم من اتفاق حوت عبارة (لها ما بعدها)..

* وهي عبارة ليس لها مكان من إعراب (المناسبة)..

*ثم أردفها بعبارة (إنه اتفاق شامل لا نقصي أحداً)؛ وقد كان يرددها كثيراً أيام القتل..

* قتل المتظاهرين؛ سواء في ليلة مذبحة القيادة… أو ما بعدها..

* ولا نتهم أحداً ؛ و(لكن) حميدتي يتهم ــ دوماً ــ جهاتٍ ما بارتداء أزياء قواته..

* و(لكن) هذه الجهات لا ترتدي أزياء الجيش أبداً..

* ولا أزياء أفراد الشرطة… ولا عناصر جهاز الأمن؛ وإنما فقط الدعم السريع..

* طيب لماذا؟…لا يجيب حميدتي… ولا إجابة عندنا أيضاً..

* و(لكن) ما نستطيع تأكيده أن حميدتي كان أكثر أعضاء العسكري جماهيرية..

* فقد أحبته جماهير الشعب إلى درجة التغني باسمه..

* وإلى درجة تعليق صوره في محيط ميدان القيادة… قبل تحوله إلى بركة دماء..

* وإلى درجة تعليق الآمال العراض عليه… في غدٍ واعد..

* وذلك في بدايات انحياز العسكري لثورة الشعب… ومباركته اعتصام القيادة..

* ثم أخذت جماهيريته هذه في التراجع… تدريجياً..

* أو في التراجع عقب كل فعلٍ من تلقائه… أو منسوب إليه وإن لم يثبت بدليل قاطع..

* عقب إرجاعه نقابات نظام البشير..

* وعقب أي لقاء مع حشود مصنوعة ــ ومدفوعٍ لها ــ كانت تهتف من قبله للبشير..

* وعقب كل حديث من جانبه عن (عدم اقصاء أحد)..

* وعقب ــ وهذه قد يتحمل جريرتها العسكري كله وليس هو وحده ــ تعيين عيساوي..

* تعيينه مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون… بديلاً لسيئ الذكر حاتم..

* و(لكن) محمد حاتم نفسه ما كان ليدير الهيئة بمثل هذا السوء… في هذه الأيام..

* فقد أساء عيساوي للمجلس ذاته قبل أن يسيء إلى شخصه..

* وقبل أن يسيء إلى كل جموع الشعب السوداني… والذي أشاد العالم أجمع بثورته..

* وتكمن الإساءة في إظهار شبابه صعاليك…وفتياته (منحلات)..

* ثم تكريس كل كاميرات الهيئة ــ ومايكروفوناتها ــ للمجلس وحده؛ وتحديداً حميدتي..

* وصرفها عن أي حراك ثوري… بما في ذلك تظاهرات (30) يونيو..

*والآن ــ والآن فقط ــ تذكر عيساوي أن بالسودان ثورة مباركة… تستحق التوثيق..

* فقط بعد أن خلص الطرفان ــ الثوري والعسكري ــ إلى اتفاق..

* فقط بعد أن أشاد حميدتي بثورة الشعب… وقوى التغيير… ومطلوبات الديمقراطية..

* والآن ــ والآن فقط ــ (نطالب) حميدتي بتصحيح الخطأ..

* فإن بالهيئة هذه رجالاً ــ ونساءً ــ هم الأقدر على مواكبة المرحلة… وكل مرحلة..

*منهم من أُبعد… ومنهم من هُمش… ومنهم من ظُلم..

* فإن لم يفعل فسيفعل مجلس الكفاءات الوزاري المرتقب…. ووزير إعلامه..

* وعبثاً يحاول عيساوي ــ الآن ــ تدارك (سقطته) الإعلامية..

* و……. لكن!!