الاتفاق بين العسكري وقوى الحرية لا يلبي طموحاتي.. بقلم سيد الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنا من الذين لا يلبي الاتفاق طموحاتهم ولا يحقق كل أمانيهم ولكنني لست من الذين يخونون وفد التفاوض فلست اكثر وطنية من المهندس صديق يوسف والدكتور ابراهيم الامين ورفاقهم واستحي من المزايدة عليهم

لا يوجد تفاوض او تسوية يمكن ان تكون مرضية لجميع الاطراف ولكنها مساحة عمل جديدة لفك سيطرة المجلس العسكري ومحاصرة الكيزان الذي ظلوا يعملون منفردين في مؤسسات الدولة منذ سقوط البشير وحتى اليوم دون حسيب او رقيب بل فصلوا موظفين من عملهم بسبب مشاركتهم في الاضراب والعصيان ويجب ان يعودوا معززين مكرمين ومحاسبة كل من تورط في فصلهم.

لا يوجد اتفاق في العالم يسقط القصاص لدماء الشهداء فهذه الدماء لا يجوز فيها العفو او السهو ولن يكتمل النصر الا بالعدالة لكل شهيد والعقاب لكل من شارك في القتل والتعذيب.

الحامي للثورة واهدافها شعبنا صاحب الوجعة والمصلحة في التغيير ولجان الاحياء والنقابات المهنية والعمل اليومي من اجل تحقيق شعاراتها في سبيل بناء السودان الذي نحب. على ثقة بأن هذا الشعب المعلم قادر على قهر المستحيل وتحقيق كامل النصر، شعب عظيم ينظر الي ثورته الاعداء بحذر وحقد وحسد وتنظر اليها الشعوب بمحبة وأمل.