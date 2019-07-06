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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
والله لو ما كلام أبونا الصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن، وأمنا وداد عثمان والدة الشهيد محجوب كان العبرة قتلتني، لكن عزائي أني مهما ادعيت فلست بأحرص على دماء أبنائهم منهم، وهم الان يطلبون ان نصل الي الدولة المدنية التي مات في سبيلها أبنائهم، حتى لاتذهب دماءهم سدى.
لكن لأن التاريخ يكرر نفسه لان الحمقى لم يفهموه جيدا من المرة الأولى، فإني أشد أزري بالنقابات و لجان الأحياء والمخاطبات التوعيه في كل مدن السودان، نريد أن نهيئ وعي مواطنينا في هذه السنوات الثلاث لمقبل الانتخابات التي ستكون بداية حكم مدني حقيقي فعلا، وأن نمنعهم من أن يقعوا في فخ الاحتشاد لتافه يتاجر بحقوقهم في سبيل إرضاء شهوة السلطة.
كنت امل ان تكون الكتلة الحرجة في العلن، لكني والله لا اضمن سلامة الناس، وما كان هذا السيناريو في مخيلتي حينما طرحت الك الفكرة.
أما الان وقد وقعنا فيما نحن فيه مجبرين، فقد اختزلت الكتلة الحرجة في لجان الأحياء والنقابات، ولذلك فإني ادعو لجان الأحياء ان يحافظوا على سريتهم، وأن لا يأمنوا غدر عدوهم فهم الان بين ظهرانينا، وادعو المهنيين ان يستعيدوا نقاباتهم في شتى المؤسسات، فمن يدري، ربما كتبت علينا المدنية في تخوم اللجان و النقابات.
رحم الله الشهداء
كانت هذه تفاصيل خبر ومن لا يقرأ التاريخ كتب عليه أن يكرره دون وعي منه.. بقلم هشام النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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