الميرغني يدعو اهل السودان كافة للمساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الثورة في التغيير والإصلاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بالاتفاق الذي أبرم فجر الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوي الحرية والتغيير؛ ودعا أهل السودان كافة للمساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الثورة في التغيير والإصلاح وبناء المستقبل .

ومن جانبه قال السيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل: إننا ننظر بتفهم لأي اتفاقٍ يحقن الدماء، ويجنب بلادنا الصدام بين المكونات الاجتماعية والسياسية والعسكرية، ونرى أن دعمه خطوة في سبيل التحول الديموقراطي. لأن بلادنا تعيش في فراغ دستوري وسياسي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، تدار حكومتها بالوكالة، وتتعاظم التحديات فيها، وتوشك أن تنزلق البلاد إلى متاهات الفوضى.

وجدد السيد جعفر الميرغني مطالبته باستعجال التوصل إلى اتفاق شامل، لا يقصي أحدًا، حول كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية. وقال بأنّ حزبه يتابع اتصالاته مع القوى السياسية من أجل إعادة التفاهم، وتحقيق الموقف الوسطي لمعتدل. وأضاف الميرغني: إننا نأمل أن يتم إعلان مجلس الوزراء عاجلاً وبتشكيل من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية على أن يتسع المجلس التشريعي لكل ممثلي الشعب السوداني. وقال إننا نحث الشريكين، على تخطي التجارب الثنائية التي ثبت ضررها، فلو أن نيفاشا توسعت، واتفاقية المصالحة الوطنية نفذت، لتجنبت البلاد كثيرًا من المشاكل، واليوم نحث الشريكين على أن يوسعوا قاعدة المشاورة والاتفاق، فالوطن للجميع.

وإذ نأمل أن يتجاوز الوطن محنته الراهنة، فإننا نبدي استعدادنا لدعم كل ما يحقق تطورًا في هذا الجانب. إيماناً بخطورة الموقف، وبحثاً عن نقاطٍ للالتقاء. وأشاد نائب رئيس الحزب الاتحادي لديمقراطي الأصل بالجهود التي اضطلع بها الوسطاء للتقريب بين الاطراف السودانية وكذلك اشاد بالجهود التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة للوصول الي اتفاق خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب السودان وارتريا وإثيوبيا.