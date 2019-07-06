قوى الحرية: عودة الإنترنت خلال أيام بعد مراجعات أمنية

التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : أخبار 47 مشاهدة Advertisements أوضحت عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل إن المرحلة المقبلة تستدعي حراسة ما تم الاتفاق عليه، وقالت أن شبكة الإنترنت ستعود خلال الأيام المقبلة بضمانات ومراجعات أمنية، وأشارت إلى تخفيف المظاهر العسكرية والانتشار العسكري في الشوارع تدريجياً في الفترة المقبلة بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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