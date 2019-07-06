اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السعودية ترحب بالاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-يوليو-2019

10 مشاهدة

السعودية ترحب بالاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير

رحبت المملكة العربية ، أمس (الجمعة) بالاتفاق الذي تم التوصل له أمس في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

Advertisements

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن (ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة)، معبراً عن (تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان) بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترحب بالاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا