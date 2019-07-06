السعودية ترحب بالاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير

رحبت المملكة العربية السعودية، أمس (الجمعة) بالاتفاق الذي تم التوصل له أمس في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

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وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن (ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة)، معبراً عن (تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان) بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)