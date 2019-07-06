عودة ظاهرة السرقات الليلية … وأصحاب البقالات يشتكون

اشتكى عدد من أصحاب المحال التجارية بالأحياء السكنية بالخرطوم ، من عودة ظاهرة انتشار ( الحرامية) ، وقال عدد منهم أنهم أصبحوا لاينامون ليلاً خوفاً من أن يأتي حرامي ويسرق كل ما يمتلكون ، خاصة وأن عدداً من المحلات المختلفة قد تعرض أصحابها لسرقات ليلاً عندما كانوا نياماً .

أحد الذين تعرضوا للسرقة ويقع (دكانه ) بشرق النيل منطقة الحاج يوسف ، حكى عن كيفية وقوع الحادثة ، حيث قال أنه كان ينام داخل المحل وتفاجأ صباحاً بتعرضة للسرقة .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة فقد سرق منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وموبايل جلاكسي وكروت شحن بقيمة خمسمائة جنيه ، وقال يبدو أنني تعرضت لعملية تخدير والا لكنت قد شعرت بحركة الحرامي داخل المحل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )