أكدت احدى مذيعات قناة فضائية شهيرة أن احدى السيدات في الطاقم الاداري أخطرتها بضرورة عدم الدخان عندما تكون لديها حلقة بث مباشر ، وقالت لها أن هذا بمثابة انذار من المدير العام ، وبررت لها ذلك بأن الدخان يعتبر فاتناً للمشاهد السواني .
وبحسب صحيفة أخر لحظة أن المذيعة تقدمت باستقالتها من القناة عقب هذا الاخطار الا أن الادارة رفضتها ، كما طالبها أصدقاؤها من المذيعين بعدم الاستعجال والتأني في الخطوة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر قناة شهيرة تنذر مذيعة بسبب ( الدخان ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.