قناة شهيرة تنذر مذيعة بسبب ( الدخان )

أكدت احدى مذيعات قناة فضائية شهيرة أن احدى السيدات في الطاقم الاداري أخطرتها بضرورة عدم الدخان عندما تكون لديها حلقة بث مباشر ، وقالت لها أن هذا بمثابة انذار من المدير العام ، وبررت لها ذلك بأن الدخان يعتبر فاتناً للمشاهد السواني .

وبحسب صحيفة أخر لحظة أن المذيعة تقدمت باستقالتها من القناة عقب هذا الاخطار الا أن الادارة رفضتها ، كما طالبها أصدقاؤها من المذيعين بعدم الاستعجال والتأني في الخطوة .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )