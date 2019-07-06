الجزولي يهدد بإسقاط اتفاق (العسكري) و(الحرية)

التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة Advertisements أعلنت تنسيقية القوى الوطنية عن رفضها الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول هياكل الحكم للفترة الانتقالية. واتفقت “قوى إعلان الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” على تشكيل المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء، وأرجأت تشكيل المجلس التشريعي. وهدد القيادي بالتنسيقية محمد علي الجزولي بحسب صحيفة الإنتباهة، بإسقاط هذا الاتفاق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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