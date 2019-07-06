التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة نفذت إدارة الخدمة الوطنية التابعة لرئاسة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع مجزرة فصل جماعية لـ(220) موظفاً (منسقين) بالخدمة الوطنية. Advertisements ووفقاً لقرار الفصل، فإن القرار صدر بتاريخ الثلاثين من يونيو الماضي بتوقيع مدير الخدمة الوطنية اللواء ركن إبراهيم يونس إبراهيم، وألزم الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري، وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن الفصل استند إلى قرار المجلس العسكري رقم (29) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 18 أبريل، والمرسوم الدستوري رقم (14) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 19 أبريل، ونص القرار على فصل الموظفين الـ(220) من الخدمة اعتباراً من تاريخ صدور القرار في الثلاثين من يونيو الماضي، وتشير الصحيفة إلى أنها تحصلت على أسماء جميع الموظفين المفصولين من الخدمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة بفصل جماعي في (الخدمة الوطنية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.