براءة شاب من تهمة سرقة عربة امرأة

التاريخ: 06-يوليو-2019
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شطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مصعب عبد الله أمس الاتهام في مواجهة شاب متهم بسرقة عربة امرأة أثناء وقوفها بالقرب من احدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم ، وأمرت المحكمة باطلاق سراحة فوراً مالم يكن مطلوباً في بلاغ أخر ،
وجاء قرار المحكمة بالبراءة لعد وجود بينة ترقى لتوجيه تهمة للمتهم بسرقة العربة ، وفي الوقت نفسه كانت المحكمة قد استجوبت المتهم والذي قال أنه في يوم الحادث وأثناء مروره بالشارع العام بالخرطوم استفسر أحد أفراد الدعم السريع عن امكانية عبور الشارع خوفاً من أن يتعرض له نظامي ، وأشار المتهم بانه قال أن أي شخص يقوم بتوقيف عربته في هذا الشارع سيتم سرقتها ، وأوضح أنه تم القبض عليه وتم اقتياده الى قسم الشرطة .
وبحسب صحيفة أخر لحظة أن الشاكية كانت قد فتحت بلاغاً بقسم الشرطة قالت فية أن مجهولاً تمكن من سرقة عربتها التي كانت تقف بالقرب من احدى مستشفيات الخرطوم ، وأنها استنجدت بعربة تتبع لقوات الدعم السريع والتي كانت مرتكزة واطلعتهم بالحادثة ، وتم القبض على المتهم بواسطة أفراد الدعم السريع الذين ذكروا بأن المتهم طلب منهم ترك عربته بالقرب منه خوفاً من السرقة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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