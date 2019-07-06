(الحرية والتغيير): ضمانات دولية وإفريقية لتنفيذ الاتفاق.. وقضايا الشهداء حق عام

قالت عضو وفد التفاوض ميرفت حمد النيل إن المرحلة المقبلة تستدعي حراسة ما تم الاتفاق عليه، وأضافت أن لجنة التحقيق مستقلة بمشاركة المحامين الوطنيين، وقالت: (لدينا قضايا كثيرة من ضمنها قضية البشير في الجنائية وغيرها، واللجنة ستضطلع بقضايا حق عام بعد رفعها من الأسر، وقضايا الشهداء حق عام ويجب أن يتم رفع القضايا فيها ومتابعتها وستحقق العدالة).

Advertisements

وأفصحت ميرفت بحسب صحيفة الإنتباهة، عن توفر ضمانات دولية وإفريقية من الوساطة ومحلية لتنفيذ الاتفاق، ورأت أن حرص الشعب على استكمال مستوفيات الثورة يعتبر الضامن الأهم والأساسي لتحقيق الأهداف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)