تفاصيل جديدة في قضية الزوجة المتهمة بقتل زوجها

التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة استجوبت محكمة جنايات الخرطوم جنوب ، شاهد الاتهام الأخير في قضية المتهمة بقتل زوجها بضربه بفأس على رأسة ، وأفاد الشاهد في أقواله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم جنوب بأنه التقى بالمجني عليه أمام منزله ولم يكن مخموراً كما ذكرت زوجته ، وأنه سمع صوت استغاثة من منزل المجني عليه ، وعندما خف لنجدة الملهوف تفاجا بجاره ساقطاً على الأرض ، وأنه قام باسعافه لتلقي العلاج ولكنه فارق الحياة متأثراً بالضربة . Advertisements وبحسب صحيفة أخر لحظة حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع بقية أقوال شهود الاتهام . الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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