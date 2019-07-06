تراجع الأسهم الأمريكية بعد بيانات الوظائف المنخفضة

انخفضت الأسهم الأمريكية امس الجمعة دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز500 للارتداد عن ثلاثة مستويات إغلاق قياسية، بعد تقرير أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المدى الذي قد يصل إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 42.59 نقطة، أو 0.61 %، إلى 26923.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.41 نقطة، أو 0.18 %، ليغلق عند 2990.41 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 8.44 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 8161.79 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 1.9 % وستاندرد آند بورز 1.7 % وداو جونز 1.2%.