تراجع الأسهم الأمريكية بعد بيانات الوظائف المنخفضة

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 42.59 نقطة، أو 0.61 %، إلى 26923.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.41 نقطة، أو 0.18 %، ليغلق عند 2990.41 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 8.44 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 8161.79 نقطة.
لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 1.9 % وستاندرد آند بورز 1.7 % وداو جونز 1.2%.
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