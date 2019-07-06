كوبا مستعدة لإنقاذ طبيبين اختطفا على الحدود الكينية مع الصومال

قال وزير الصحة الكوبي خوسيه أنجيل بورتال أمس الجمعة، إن طبيبين كوبيين اختطفا على الحدود الكينية المضطربة مع الصومال في أبريل لا يزالان على قيد الحياة.
,في مؤتمر صحفي في هافانا ، قال بورتال إن كوبا تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الضحايا المخطوفين ولم تتلق حتى الآن أي مطالب بالفدية من الخاطفين ، كما ذكرت بعض المصادر الإعلامية.
,كان الأطباء الكوبيون أسيل هيريرا كوريا ولاندي رودريغيز ، مع مرافقين أمنيين ، في طريقهم إلى العمل في مستشفى مانديرا للإحالة عندما اختُطفوا في الساعة التاسعة صباحًا في 12 أبريل / نيسان وتم نقلهم إلى الأراضي الصومالية.
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