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الاستخبارات العسكرية تستلم المتهم الذي حاول تفجير قرنيت الخرد

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 06-يوليو-2019

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الاستخبارات العسكرية تستلم المتهم الذي حاول تفجير قرنيت الخرد

بعد ما تمكنت شعبة المباحث بقسم شرطة الصناعات وقوات الدعم السريع من القبض على أحد المتهمين الذي حاول وبخلاف بسيط  مع عدد من أصحاب التشليع بالخرد بالسوق الشعبي بأم درمان ، وفي أثناء محاولة هنزعه لفتيلة القرنيت باغته أصحاب المحلات بالخرد واوقفوه عنوه ، فيما تمكنت شعبة المباحث مع قوات الدعم السريع بالقبض على المتهم وفي يديه المقذوف القرنيت ، وعند القبض عليه قام أفراد شعبة المباحث بأستلام القرنيت أولاً والقبض على المتهم واقتياده لقسم شرطة الصناعات وتم تدوين البلاغ في مواجهته تحت المادة 26 أسلحة .

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وبحسب صحيفة الدار كلف رئيس القسم العقيد فيصل وقيع الله النقيب شرطة محمد صالح بأجراء التحريات مع المتهم فيما تم وضع القرنيت معروضات في البلاغ ، والكل يعلم جيداً بالحس الأمني العالي للأستخبارات العسكرية فهم فرسان حوبة ويحملون حب الوطن في قلوبهم .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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