الاستخبارات العسكرية تستلم المتهم الذي حاول تفجير قرنيت الخرد

التاريخ: 06-يوليو-2019
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بعد ما تمكنت شعبة المباحث بقسم شرطة الصناعات وقوات الدعم السريع من القبض على أحد المتهمين الذي حاول وبخلاف بسيط مع عدد من أصحاب التشليع بالخرد بالسوق الشعبي بأم درمان ، وفي أثناء محاولة هنزعه لفتيلة القرنيت باغته أصحاب المحلات بالخرد واوقفوه عنوه ، فيما تمكنت شعبة المباحث مع قوات الدعم السريع بالقبض على المتهم وفي يديه المقذوف القرنيت ، وعند القبض عليه قام أفراد شعبة المباحث بأستلام القرنيت أولاً والقبض على المتهم واقتياده لقسم شرطة الصناعات وتم تدوين البلاغ في مواجهته تحت المادة 26 أسلحة .
وبحسب صحيفة الدار كلف رئيس القسم العقيد فيصل وقيع الله النقيب شرطة محمد صالح بأجراء التحريات مع المتهم فيما تم وضع القرنيت معروضات في البلاغ ، والكل يعلم جيداً بالحس الأمني العالي للأستخبارات العسكرية فهم فرسان حوبة ويحملون حب الوطن في قلوبهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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