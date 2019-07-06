اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

قال عالم الآثار بيرس بول كريسمان المتخصص في الغوص تحت الماء بحثاً عن الآثار لـ(بي بي سي) إنه بذل مجهوداً هائلاً من أجل الوصول إلى مقبرة فرعونية تقع أسفل أحد الإهرامات في السودان. ويعد كريسمان وفريقه أول فريق آثار يدخل تلك المقبرة خلال المائة عام الأخيرة، بعد أن ازداد الأمر صعوبة في الوصول إليها خلال تلك الفترة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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وصرح كريسمان بحسب صحيفة الإنتباهة، أن هذا هو البحث الأثري الأول من نوعه الذي أجرى تحت الماء في منطقة نوري الأثرية، وهي منطقة المقابر الملكية القديمة في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)