تعثر فتح اعتمادات بـ(المركزي) لاستيراد الدواء

التاريخ: 06-يوليو-2019
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تعثرت عمليات فتح اعتمادات من بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية، وقالت مصادر إن المركزي ظل يقدم وعوداً دون جدوى. ولكن في ذات الوقت استدركت المصادر وأوضحت أن المشكلة لن تعالج في فترة قليلة حتى حال فتح الاعتمادات، لأن الدواء مرتبط بصلاحية إنتاج وتاريخ انتهاء.
ومن جانبه أكد الأمين العام لغرفة مصنعي الأدوية وجود (23) مصنعاً تعمل في مجال التصنيع المحلي بجودة أكبر، مشيراً إلى دخول شركات من الإقليم توزع أدوية بأكثر من (500) مليون دولار، وقال بحسب صحيفة الإنتباهة، إن أحد المصانع بدأ في تصنيع بخاخات الأزمة خلال منتصف العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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