التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة تمكن رجال الجمارك بالادارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أميرة عطية مدير الادارة الأولى ، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات . وقالت مصادر جمركية ، أنه أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من الخرطوم ، تم الاشتباه في أحد الركاب السودانيين القادمين ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3 علب هواتف بداخل كل منها 5 هواتف محمولة باجمالي 15 هاتف محمول ماركة آيفون مخباة داخل الحقائب . Advertisements وبحسب صحيفة الدار قرر ابراهيم عبد اللطيف رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات . الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 15 هاتف آيفون مهرباً داخل حقائب راكب سوداني في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.