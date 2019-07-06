الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين (العسكري) و(التغيير)

كشف عضو وفد التفاوض عن “قوى التغيير” بابكر فيصل، تفاصيل وخبايا الاتفاق الذي تم بين “قوى الحرية” و”المجلس العسكري”، والذي اكتملت أركانه مع فجر أمس والذي تمتد فترة حكمه تبادلاً بين المجلس العسكري وقوى التغيير لـ(39) شهراً. وذكر بابكر بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الاتفاق مرضٍ ومصحوب بتسويات وتنازلات.

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وأوضح أنهم لم يحاولوا المزايدة على الرغم من مليونية 30 يونيو، وأكد أن هدفهم الوصول لاتفاق حقناً للدماء وبديلاً للمواجهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)