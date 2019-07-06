متهم يسدد طعنة لطالب ثانوي في صف رغيف

التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة في صف الرغيف بأمبدة الحارة التاسعة قامت مجموعة متفلتة تقدر بحوالي 7 متهمين بايقاف الطالب بمدرسة البقعة الثانوية الصف الثاني يونس محمد حسن ، وبدون أي مقدمات اعتدو عليه بطعنة سكين في كف يده اليمنى ، مما أدى لقطع أربطة اليد وفور ابلاغ شرطة دائرة الاختصاص ، تحرك أفرادها وبمساعدة أسرة الطالب ، تم نقله بواسطة الأورنيك الجنائي لمستشفى بحري قسم الاصابات والطواري ، ومنها تم حجزه بقسم الجراحة لتلقي العلاج بحسب صحيفة الدار ، فيما تسعى شعبة المباحث بدائرة الاختصاص في جمع خيوط للقبض على المتهمين لتقديمهم للعدالة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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