“التربية”: بدء الدراسة بالخرطوم غداً ولم نفرض رسوماً على المدارس الحكومية

كشفت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن عدم فرض الوزارة أي رسوم للدراسة بالمدارس الحكومية، وقالت إن تعليم الأساس بالمدارس الحكومية مجاني تماماً؟ في وقت أعلنت فيه عن بعد الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي غداً (الأحد).

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وأشار مسؤول التعليم الحكومي بالوزارة د. خليفة بابكر بحسب صحيفة السوداني، إلى أن ما تفرضه المدارس على تسجيل التلاميذ الجدد من رسوم هي عبارة عن مساهمات تتفق عليها مع أولياء الأمور ليست للوزارة دخل بها، في وقت اشتكى عدد من أولياء الأمور من زيادة رسوم الدراسة بالمدارس الحكومية لمبالغ لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، وقالت المعلمة قمرية عمر إن بعض المدارس الحكومية ناهزت رسومها الـ(10) آلاف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)