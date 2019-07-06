اصابة طفلة بجرح كبير لحظة ادخال يدها في المكيف

الطفلة نسرين محمود التي لم يتجاوز عمرها سنتان ، قامت بتشغيل المكيف ونسبة لطفولتها البريئة أدخلت يدها اليمنى في المكيف ، مما أدى لاصابتها اصابات متفاوتة وجرح كبير في اليد وفور سماع صراخها تحرك أفراد الأسرة نحوها والجيران في منطقة أبو شام بشرق النيل ، وقاموا باسعافها الى مستشفى بحري قسم الاصابات والطواري .

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وبحسب صحيفة الدار قد بزل الأطباء مجهودات مقدرة لعلاجها ، وقد شكر والد الطفلة المصابة أسرة مستشفى بحري بالأخص قسم الجراحة وجراحة التجميل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )