مشرحة أم درمان تستقبل جثتان قتل بالرصاص بأبوحمد

استقلت مشرحة أم درمان جثتان قتلتا بالرصاص قامت على أثره الشرطة بزيارة مكان الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية وتدوين بلاغ بالحادثة تحت اشراف النيابة ، وقامت الشرطة بتحويل الجثتين من منطقة أبو حمد الى مشرحة أم درمان ، وقد قام الطبيب الشرعي جمال يوسف بتشريح الجثتين لتحديد الوفاة.

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وبحسب صحيفة الدار كانت المشرحة قد شهدت تجمعاً كبيراً وتباشر الشرطة في تدوين اجراءات البلاغ لمعرفة الأسباب التي أدت لاطلاق الرصاص على القتيلين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )