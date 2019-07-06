أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * ترحيب دولي واسع باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية * خالد عمر: سنعلن عن أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال أسبوع * (الحرية والتغيير): اتفقنا على لجنة تحقيق مستقلة في قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة * الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعامل مع الحكومة المدنية ودعمها فور تشكيلها * الإمارات وقطر والسعودية ومصر يرحبون بالاتفاق السياسي في السودان * (البرهان) يتفق مع (موسفيني) على برنامج عمل ثنائي بين البلدين الإنتباهة: * خبايا اتفاق (التغيير) و(العسكري) * تسمية رئيس الوزراء خلال أسبوع * قوى الحرية: سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع * تجمع المهنيين: اليوم ميلاد الفرح في السودان * تعثر فتح اعتمادات بـ(المركزي) لاستيراد الدواء * اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان اليوم التالي: * ترحيب دولي واحتفالات في شوارع العاصمة والولايات * المبعوث الإثيوبي: لا مانع من مشاركة شخصيات حزبية في حكومة الكفاءات * “قوى التغيير”: لجنة التحقيق المستقلة ستخضع لرقابة محكمة السوداني: * (السوداني) تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية” * الوسيط الإفريقي يجهش بالبكاء والإعلان عن رئيس الوزراء خلال أسبوع * “التربية”: بدء الدراسة بالخرطوم غداً ولم نفرض رسوماً على المدارس الحكومية * قوى الحرية: لا نتعامل مع المناصب في الفترة الانتقالية كـ”غنائم” أخبار اليوم: Advertisements * “أخبار اليوم” تصدر عدداً حول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير * الحرية والتغيير تؤكد الالتزام بالمبادرة الإفريقية والشيوعي والشعبي يخضعان الاتفاق للنقاش * مبروك للشعب السوداني الاتفاق على المجلس السيادي برئاسة دورية * الكرة السودانية تفجع برحيل قائد منتخب 1970 أمين زكي آخر لحظة: * (آخر لحظة) تحصل على خفايا الاتفاق * الكشف عن ملامح تشكيل مجلس السيادة * “التغيير”: الفترة الانتقالية ليست للانتقام أو الإقصاء * “البرهان” يعود من يوغندا ويلقي خطاباً اليوم * ترحيب محلي ودولي واسع بالاتفاق وحركات ترفض الجريدة: * “قوى التغيير”: اتفقنا على سحب القوات العسكرية من الشوارع * مواكب احتفالية بالخرطوم والولايات تأييداً للاتفاق وحركة عبد الواحد ترفضه * بريطانيا: يجب تحقيق التغيير الذي طالب به الشعب السوداني * خطيب الأنصار: التغيير لم ينجز سوى إبعاد رأس النظام الدار: * مبروك يا وطن.. اتفاق تاريخي بين الانتقالي وقوى التغيير * ترحيب دولي بالاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير * مواطنون يعربون عن فرحتهم باتفاق العسكري والتغيير * قيادات تدعو للإسراع في إعلان أعضاء مجلس السيادة * المهل يتوقع انخفاض سعر الصرف جراء الاتفاق * الاستخبارات العسكرية تستلم المتهم الذي حاول تفجير قرنيت الخرد الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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