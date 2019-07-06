عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 6 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

(اخبار اليوم) تصدر عددا حول الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .

الحرية والتغيير تؤكد الإلتزام بالمبادرة الأفريقية والشيوعي والشعبي يخضعان الإتفاق للنقاش .

البرهان يقوم بزيارة خاطفة ليوغندا ويلتقي موسيفيني .

محكمة الطعون الإدارية تنظر في دعوى بحل حزب المؤتمر الوطني .

عاصم البلال يكتب التحليل الاخباري : قراءة في اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير .

قمة تاريخية بين المريخ والهلال لحسم لقب الدوري الممتاز .

الوطن

تسمية رئيس الوزراء وأعضاء «السيادي» خلال الأسبوع

ترحيب دولي بـ «اتفاق الخرطوم» وحركات متمردة ترفض

الوسيط الإثيوبي: لا مانع من مشاركة شخصيات حزبية في حكومة الكفاءات

الجريدة

“قوى التغيير”: اتفقنا على سحب القوات العسكرية من الشوارع

مواكب احتفالية بالخرطوم والولايات تأييداً للاتفاق وحركة عبد الواحد ترفضه

بريطانيا: يجب تحقيق التغيير الذي طالب به الشعب السوداني

خطيب الأنصار: التغيير لم ينجز سوى إبعاد رأس النظام

الدار

مبروك يا وطن.. اتفاق تاريخي بين الانتقالي وقوى التغيير

ترحيب دولي بالاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير

مواطنون يعربون عن فرحتهم باتفاق العسكري والتغيير

قيادات تدعو للإسراع في إعلان أعضاء مجلس السيادة

المهل يتوقع انخفاض سعر الصرف جراء الاتفاق

الاستخبارات العسكرية تستلم المتهم الذي حاول تفجير قرنيت الخرد

الإنتباهة

الجزولي يهدد بإسقاط اتفاق الحرية والعسكري

خبايا اتفاق (التغيير) و(العسكري)

تسمية رئيس الوزراء خلال أسبوع

قوى الحرية: سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع

تجمع المهنيين: اليوم ميلاد الفرح في السودان

تعثر فتح اعتمادات بـ(المركزي) لاستيراد الدواء

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اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

اليوم التالي

ترحيب دولي واحتفالات في شوارع العاصمة والولايات

المبعوث الإثيوبي: لا مانع من مشاركة شخصيات حزبية في حكومة الكفاءات

“قوى التغيير”: لجنة التحقيق المستقلة ستخضع لرقابة محكمة

السوداني

(السوداني) تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية”

الوسيط الإفريقي يجهش بالبكاء والإعلان عن رئيس الوزراء خلال أسبوع

“التربية”: بدء الدراسة بالخرطوم غداً ولم نفرض رسوماً على المدارس الحكومية

قوى الحرية: لا نتعامل مع المناصب في الفترة الانتقالية كـ”غنائم”

آخر لحظة

(آخر لحظة) تحصل على خفايا الاتفاق

الكشف عن ملامح تشكيل مجلس السيادة

“التغيير”: الفترة الانتقالية ليست للانتقام أو الإقصاء

“البرهان” يعود من يوغندا ويلقي خطاباً اليوم

ترحيب محلي ودولي واسع بالاتفاق وحركات ترفض

المجهر

ترحيب دولي واسع باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية

خالد عمر: سنعلن عن أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال أسبوع

(الحرية والتغيير): اتفقنا على لجنة تحقيق مستقلة في قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعامل مع الحكومة المدنية ودعمها فور تشكيلها

الإمارات وقطر والسعودية ومصر يرحبون بالاتفاق السياسي في السودان

(البرهان) يتفق مع (موسفيني) على برنامج عمل ثنائي بين البلدين