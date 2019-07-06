بهدف ساديو ماني.. منتخب السنغال يتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حصد منتخب السنغال تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة (1-0) ، مساء اليوم الجمعة ، باستاد القاهرة في دور الستة عشر للنسخة المقامة حالياً على أرض مصر.سجل للمنتخب السنغالي اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 15 وأضاع ماني ضربة جزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة.وحجز أسود التيرانجا بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية ليضرب موعداً مع بنين في ربع النهائي.

المباراة في مجملها اتسمت بالخشونة والاندفاع البدني من جانب لاعبي الفريقين وأهدر لاعبو السنغال عدة فرص لتعزيز الفوز ولكن المنتخب الأوغندي كافح بإصرار حتى النهاية.

بدأ المنتخب السنغالي اللقاء بضغط هجومي مكثف وظهرت علامات الرهبة على مدافعي أوغندا بالتراجع المبالغ به لمنطقة الجزاء ، وانطلق إسماعيلا سار في الجبهة اليمنى وعرقله الحارس دينيس أونيانجو وحصل الأخير على البطاقة الصفراء.

وكانت الإلتحامات البدنية القوية سمة البداية لدرجة إشهار 3 بطاقات صفراء في أول 11 دقيقة فقط ، وتقدم ساديو ماني لصالح أسود التيرانجا بعد مرور 15 دقيقة بعد أن تسلم الكرة في منطقة الجزاء وانطلق مسدداً في شباك أونيانجو ببراعة.

تلقى منتخب أوغندا ضربة قوية بعد إصابة مدافعه حسن واساوا ونزول اللاعب تيمبا أواني ولكن المنتخب السنغالي لم ينجح في استغلال المحاولات التي حصل عليها نتيجة الارتباك الذي ظهر في صفوف أوغندا ووجه ماني تسديدة ابعدها أونيانجو ثم محاولة من إسماعيلا سار.

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وتراجع الأداء السنغالي مع أخطاء معتادة بعدم اللعب بفاعلية على المرمى وظهر المنتخب الأوغندي هجومياً بكرة عرضية من جانب فاروق ميا ثم تسديدة من أوكوي ، ونجح المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا في إعادة التوازن لفريقه من خلال تعديلات تكتيكية في الخط الهجومي بعودة أوكوي لمركز الجناح وتحويل طريقة اللعب إلى 4-4-1-1 لغلق الأطراف.

الشوط الثاني شهد حماساً كبيراً من لاعبي منتخب السنغال بغية تعزيز الفوز بهدف ثانٍ وتحرك مباي نيانج ومرر كرة إلى سار ولكن بلا خطورة ثم انطلاقة آخرى من الجبهة اليمنى أبعدها أونيانجو.. وتدخل المدرب ديسابر لتنشيط هجوم أوغندا بنزول آلان كيامبادي على حساب باتريك كادو بعد مرور 57 دقيقة.

وحصل ساديو ماني على ضربة جزاء بعد عرقلة من أونيانجو ولكن ماني أهدر ضربة الجزاء في الدقيقة 61 ، واستمر مسلسل المحاولات السنغالية على المرمى الأوغندي بعرضية سبالي ثم تسديدة آخرى من ماني.

انتفض منتخب أوغندا متأخراً لإدراك التعادل ونال كاليدو كوليبالي مدافع السنغال إنذاراً ، ووجه أزيرا تسديدة سنغالية أبعدها الحارس جوميز ثم محاولة آخرى أنقذها دفاع أسود التيرانجا.واستهلك لاعبو السنغال بذكاء الدقائق الأخيرة مع محاولات هادئة للسيطرة على وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز سنغالي.

الصيحة