بعد الفوز بخماسية نارية في الشرطة القضارف.. الخرطوم الوطني يعود للتمثيل في الكونفيدرالية

الخليج 365:

خطف فريق الخرطوم الوطني، بطاقة التمثيل الثانية ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تحقيقه فوزا كاسحا على الشرطة القضارف (5-0)، في مباراة جرت مساء اليوم (الجمعة) بملعب دار الرياضة في أم درمان، بالجولة الأخيرة لفرق قسم النخبة من مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

واستفاد الخرطوم الوطني من الخدمة الكبيرة التي قدمها له الأهلي شندي بفوزه الساحق على الهلال الاُبَيِّض بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت بإستاد المريخ في أم درمان.

وخاض الخرطوم الوطني المباراة وفي رصيده 8 نقاط، في الترتيب الخامس، وكان بحاجة إلى لفوز الأهلي شندي صاحب الترتيب الثالث بـ 12 نقطة، على الهلال الاُبيِّض صاحب الترتيب الرابع بـ 10 نقاط، وهو ما حدث.

وأحرز أهداف الخرطوم الوطني الدولي الإريتري جوناس سالمون، وعمر ترومبيل، ومحمد المصطفى (هدفان)، ووسع الشرطة النتيجة بهدف عكسي في مرماه.

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ورفع الفوز رصيد الخرطوم الوطني إلى 11 نقطة، في المركز الرابع، وتجمد الشرطة عند 4 نقاط.

وعاد الخرطوم بهذا الفوز للتمثيل الخارجي بعد غياب دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مرة مثّل فيها السودان ببطولة الكونفدرالية عام 2015.

وفي مباراة الأهلي شندي والأبيض، تألق مهاجم الأولمبي السوداني عيد مقدم وأحرز ثلاثية شندي “هاتريك”، ليرفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة، وتجمد الهلال الأبيض عند 10 نقاط.

وفي مباراة آداء الواجب، فاز حي الوادي على المريخ نيالا (2-1)، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط.

الصيحة